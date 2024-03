Terrorismo: Mantovano, Italia mantiene costante l'attenzione verso minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia ha sempre mantenuto costante l’attenzione verso una minaccia terroristica, su più fronti tra loro collegati”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3, in merito all'allarme terrorismo dopo l'attentato di venerdì scorso, a Mosca. "Sul fronte del contrasto, l’Italia realizza da anni una sorta di difesa anticipata con delle norme che vengono applicate, e che sanzionano anche la mera adesione online ad un gruppo terroristico", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, secondo cui "oggi il fronte della minaccia, in Italia, non è tanto quello di gruppi organizzati, quanto quello del reclutamento online". (Rin)