- "In generale, al di là delle diatribe politiche, in Italia nei confronti delle comunità islamiche c’è un atteggiamento di rispetto che riduce l’area della tensione. In Italia non capitano gesti stupidi, come quelli praticati in altri Stati europei, di strappare le pagine del Corano in pubblico". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3. (Rin)