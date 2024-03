Berlusconi: Nevi (FI), eredità politica preziosa da portare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Un lascito politico e morale importante, una visione straordinaria, e una “eredità politica preziosa che con umiltà ma determinazione siamo ancora più convinti sia necessario a portare avanti”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. “Siamo grati a Marina Berlusconi per aver voluto far conoscere e condividere la forza straordinaria non solo di un padre, ma di un politico che amava profondamente il suo Paese, che non si è mai arreso e che fino all’ultimo ha lavorato per il suo partito e per l’Italia. Avanti così, dunque, come stiamo facendo, nel suo solco e ispirati dalla sua forza e visione, consapevoli che siamo tutti parte della sua straordinaria eredità”, aggiunge. (Rin)