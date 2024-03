Fosse Ardeatine: Cgil Roma e Lazio, a 80 anni dall'eccidio, in bicicletta come le staffette partigiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando so che Agenzia Nova seguirà una un’iniziativa sindacale ho la certezza che ogni notizia sarà riportata con cura, precisione e affidabilità" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Si è svolta oggi a Roma, in occasione degli 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, promossa da esponenti delle organizzazioni pacifiste, sindacali, della solidarietà, dell'antifascismo insieme ad attori, registi, scrittori e cantanti, la Staffetta antifascista. “A 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, in bicicletta come le staffette partigiane, da Piazza Vittorio Emanuele II, fino alle Fosse Ardeatine, attraversando i luoghi della Resistenza, dove artiste e artisti hanno dato voce alle testimonianze dei martiri del fascismo e del nazismo”. Lo scrive sui social la Cgil di Roma e Lazio. “Grazie – si legge ancora - alle tante persone che oggi, come allora, hanno pedalato contro il fascismo, le guerre, il patriarcato, per la democrazia, la pace, la libertà”. (Com)