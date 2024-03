Gaza: Guterres, Israele rimuova ostacoli per consentire ingresso aiuti via terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele dovrebbe rimuovere “gli ostacoli e le strettoie” che impediscono ai camion carichi di aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Lo ha detto oggi al Cairo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry. “L'attacco quotidiano alla dignità umana dei palestinesi sta creando una crisi di credibilità per la comunità internazionale”, ha affermato il numero uno delle Nazioni Unite. Guterres ha affermato che i palestinesi di Gaza hanno bisogno di un’ondata di aiuti umanitari e non solo di “semplici lanci aerei”, in riferimento agli aiuti che vengono paracadutati nella Striscia. Ieri, il segretario generale ha vistato il lato egiziano del valico di Rafah, dove si trovano migliaia di camion carichi di aiuti in attesa di entrare nell’enclave palestinese, definendo la carestia all’interno della Striscia un “oltraggio morale”. Queste parole che hanno scatenato la dura reazione del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, secondo il quale Guterres ha trasformato l’Onu in “un organismo anti-semita e anti-israeliano”. (segue) (Cae)