Gaza: Guterres, Israele rimuova ostacoli per consentire ingresso aiuti via terra (2)

- Israele, inoltre, sostiene che il movimento islamita palestinese Hamas stia accumulando i rifornimenti invece di distribuirli ai civili. Diversi filmati da Gaza mostrano uomini armati, ritenuti membri del gruppo islamista, rubare i camion che trasportavano aiuti umanitari entrati dall'Egitto. Incurante delle critiche da parte israeliana, Guterres ha esortato Israele a “impegnarsi fermamente” per consentire che gli aiuti raggiungano tutte le parti di Gaza, in particolare nel nord. “Ciò che sta accadendo nella Striscia non serve a nessuno, colpisce il mondo intero e sfida il diritto internazionale e i principi umanitari", ha affermato ancora il funzionario portoghese dell’Onu, sottolineando che nulla giustifica la “punizione collettiva” del popolo palestinese. Inoltre, il capo delle Nazioni Unite ha ribadito la sua richiesta di un “cessate il fuoco umanitario immediato” per alleviare “la sofferenza dei bambini, delle donne e degli uomini palestinesi che lottano per sopravvivere all’incubo di Gaza”. Guterres ha poi aggiunto che “è esasperante vedere la guerra continuare durante il mese sacro del Ramadan”. (segue) (Cae)