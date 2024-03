Gaza: Guterres, Israele rimuova ostacoli per consentire ingresso aiuti via terra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro egiziano Shoukry ha affermato che esiste un accordo tra i paesi arabi e gli Stati Uniti sulla necessità di proteggere i civili nella Striscia di Gaza dalle operazioni militari israeliane. "La situazione umanitaria a Gaza richiede un cessate il fuoco immediato", ha ribadito Shoukry, aggiungendo che “l’attuale situazione non può essere accettata né può persistere”. Il capo della diplomazia egiziana ha chiesto il rispetto del diritto internazionale e umanitario e l’adozione di misure chiare per fermare la guerra, esortando i principali paesi membri a sostenere i principi delle Nazioni Unite per raggiungere sicurezza e pace. Intanto, il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha rinviato a lunedì 25 marzo il voto, originariamente previsto per ieri, su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza preparata da alcuni membri non permanenti dell’organismo. La decisione segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa che chiedeva, anch’essa, un “immediato cessate il fuoco” a Gaza. Guterres ha attribuito l’incapacità del Consiglio di sicurezza di adottare una risoluzione significativa alle “divisioni geopolitiche tra i membri”. (Cae)