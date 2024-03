Berlusconi: ecco il contenuto del suo ultimo testo scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Forza Italia è il partito del cuore, Forza Italia è il partito dell'amore, per i propri figli, per i propri nipoti, per tutti. Forza Italia è il partito che crede in Dio e nel suo amore per tutti noi. Forza Italia è il partito che aiuta chi ha bisogno. E' il partito che dà a chi non ha". E' uno dei passaggi dell'ultimo scritto di Silvio Berlusconi che è stato reso noto dalla figlia Marina in occasione della prefazione del nuovo libro di Paolo Del Debbio, "In nome della libertà", in uscita il prossimo 9 aprile. Sempre Marina riferisce che il padre scrisse il testo lo scorso 10 giugno, nella sua stanza al San Raffaele di Milano, due giorni prima di morire. Il testo è sotto forma di domande e risposte. Domande che Berlusconi ha posto a se stesso. "Forza Italia è il partito della casa che dovremmo avere tutti", continuava Berlusconi, rispondendo alla domanda iniziale "Ma, presidente, che partito è Forza Italia?", per poi proseguire: "Forza Italia è il partito del mondo senza frontiere, del mondo che si ama, del mondo unito e rispettoso di tutti gli Stati. Forza Italia è il partito del mondo che ama la pace, del mondo che considera la guerra la follia delle follie, dove si uccidono degli altri che nemmeno si conoscono. Forza Italia è il partito del mondo senza frontiere, degli Stati che si aiutano l'un l'altro. Forza Italia è il partito della libertà, della democrazia, del cristianesimo, è il partito della dignità, del rispetto di tutte le persone, è il partito del garantismo della giustizia giusta. Ripeto, Forza Italia è il partito della libertà. Forza Italia è il partito per me, per te, per tutti noi". Ed alla domanda "Ah, appunto, dimenticavo. Ma lei di che partito è?", Berlusconi rispose: "Sono anch'io di Forza Italia, del partito che ho fondato io, che vorrei possa essere così, convincendo tutti i cittadini dell'Italia e del mondo".(Rin)