FI: Sorte, partito cresce, stiamo onorando progetto Berlusconi

- "Esattamente un anno fa, il Presidente Berlusconi mi ha nominato Segretario regionale della Lombardia. Non avrei mai potuto immaginare che di lì a poco ci avrebbe lasciato. La scomparsa del nostro Presidente è stata un colpo durissimo per la nostra comunità, ma è incredibile come tutti insieme, uniti, abbiamo saputo reagire. Lui non c'era più, ma ci aveva lasciato un dono importante: Forza Italia. Noi avevamo il dovere di onorare la sua memoria e raccogliere questa preziosa eredità, lavorando a testa bassa per rilanciare il partito ed esaudire quello che era uno dei suoi ultimi desideri: raggiungere la doppia cifra alle elezioni europee. Un obiettivo che allora sembrava lontano, ma che adesso vediamo sempre più vicino".Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, in un post sui suoi profili social. (segue) (Com)