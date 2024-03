FI: Sorte, partito cresce, stiamo onorando progetto Berlusconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Questo - ha proseguito - è stato un anno faticoso, ma straordinario. Le iniziative sul territorio si sono moltiplicate; abbiamo visto le nostre sedi ripopolarsi, i convegni sempre più affollati, i congressi partecipati. Ci hanno scelto tanti amministratori locali, ci sono stati ritorni importanti, come quello di Letizia Moratti e Gabriele Albertini. E così, giorno dopo giorno, i sondaggi hanno invertito il trend: ci danno in crescita costante da mesi e ora quasi tutti ci proiettano intorno al 10 per cento. Con la guida del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, Forza Italia c'è. Nei prossimi mesi in Lombardia andranno al voto circa mille comuni: il nostro impegno è massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Stiamo lavorando per radicarci sempre di più sul territorio, ed essere presenti e vicini ai cittadini. Ma soprattutto, l'8 e 9 giugno ci aspetta la partita della vita, l'appuntamento con le elezioni europee. (segue) (Com)