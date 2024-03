FI: Sorte, partito cresce, stiamo onorando progetto Berlusconi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il Partito Popolare Europeo, a cui Forza Italia appartiene con orgoglio, è la più grande famiglia europea, l'alternativa all'ambientalismo ideologico della sinistra - noi siamo per un ambientalismo intelligente e razionale, che mantiene l'uomo sempre al centro – ma anche il vero argine all'estrema destra. Ma soprattutto, il PPE è l'unico partito che può incidere, con forza, sulle scelte che l'Europa prenderà nei prossimi anni. Per questo, più sarà forte Forza Italia, più sarà forte l'Italia in Europa. E allora, forza cari amici, cari militanti. Al lavoro per vincere anche questa nuova, importantissima sfida. Continuiamo a fare la storia", ha concluso. (Com)