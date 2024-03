Irlanda: Simon Harris nuovo premier dopo chiusura candidature per guida Fine Gael

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simon Harris è diventato il primo ministro della Repubblica d'Irlanda, dopo la chiusura delle candidature per la leadership del partito di governo Fine Gael. Nessun altro candidato si è presentato per succedere al leader dimissionario Leo Varadkar. Harris terrà un discorso ai membri del partito liberal-conservatore nel corso di un evento nella città irlandese delle Midlands di Athlone. Il parlamento di Dublino dovrebbe poi votare la nomina di Harris a premier nel corso della riunione fissata per il prossimo 9 aprile. (Rel)