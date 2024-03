© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La terribile violenza nazifascista alle Fosse ardeatine strappò la vita a 335 persone. A 80 anni di distanza non possiamo permetterci di dimenticare. Dobbiamo contrastare l'orrore ogni giorno, dobbiamo impegnarci senza sosta per la libertà e la pace". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)