Libia: Paese è quarto in Africa e al sesto nel mondo arabo per riserve auree

- La Libia si colloca al quarto posto in Africa e al sesto nel mondo arabo per le riserve auree totali detenute dalla sua Banca centrale. Secondo uno studio pubblicato dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”, l'oro costituisce circa il 10,43 per cento delle riserve totali della Banca centrale, precisando che la Libia possiede 116,6 tonnellate di riserve auree, con un recente acquisto di circa 30 tonnellate di metallo prezioso. Le riserve auree nei paesi arabi ammontano a circa 15.300 tonnellate, su un totale mondiale di 35.927 tonnellate. L'Arabia Saudita detiene la quota maggiore di riserve auree nella regione araba. Secondo i dati del World Gold Council pubblicati a marzo 2024, il Regno, insieme ad altri quattro paesi, controlla circa il 68 per cento delle riserve auree complessive dei paesi arabi. L'Arabia Saudita possiede circa 323,1 tonnellate di oro, che costituiscono circa il 4,2 per cento delle sue riserve estere totali. Le riserve estere della Banca Centrale Saudita includono oro, diritti speciali di prelievo, riserve presso il Fondo monetario internazionale e valuta estera. Il Libano si classifica al secondo posto tra i paesi arabi per le riserve auree, con un totale di 286,8 tonnellate, rappresentanti oltre il 54 per cento delle sue riserve totali. (segue) (Lit)