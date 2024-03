© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina è stata lanciata l'allerta aerea in quattro regioni, vale a dire quelle di Dnipropetrovsk, Kirovograd, Poltava e Kharkov. Lo riferiscono i media locali, ricordando come in precedenza fosse stato dato un segnale di allarme nelle stesse regioni e anche in quelle di Sumy e Chernihiv. Il portale "Strana" segnala anche un'esplosione nella città di Odessa. (Kiu)