Roma: controlli della polizia locale per la domenica ecologica, oltre 800 verifiche

- In ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 35 del 22 marzo 2024, inerente le limitazioni al traffico in programma per la giornata di Domenica 24 marzo, la Polizia di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza: nel corso della prima parte della giornata, nella fascia oraria 7.30-12.30, sono state oltre 800 le verifiche eseguite dalle pattuglie e 99 le violazioni rilevate. I controlli proseguiranno nella fascia pomeridiana, prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30. (Rer)