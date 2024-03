Fosse ardeatine: ministri Roth e Sangiuliano rendono omaggio a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione dell’ottantesimo anniversario della strage delle Fosse ardeatine, la ministra di Stato per la Cultura e i Media del governo federale della Germania, Claudia Roth, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sono stati al Mausoleo delle Fosse ardeatine per deporre una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa dell’eccidio. E' quanto si legge in una nota. Presente anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnati dal capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, generale di divisione dei Carabinieri, Diego Paulet, hanno visitato il Mausoleo. A seguire, i ministri Roth e Sangiuliano si sono poi recati al Portico D’Ottavia, alla Sinagoga e al Museo Ebraico dove hanno deposto una corona di fiori. Ad accoglierli - continua la nota -, il rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni; il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun; il presidente della Fondazione Museo Shoah, Mario Venezia; il presidente della Fondazione per il Museo Ebraico di Roma, Alessandra Di Castro e gli assessori della Comunità ebraica ai Rapporti istituzionali, Alessandro Luzon; ai Rapporti internazionali, Johanna Arbib; alla Memoria, Daniele Regard. (segue) (Com)