Russia: ministro Finanze britannico, orribile quanto avvenuto a Mosca ma attenzione a propaganda Cremlino

- L’attacco avvenuto al Crocus City Hall di Mosca è “orribile”, ma il Regno Unito vede attraverso la “cortina fumogena della propaganda” del Cremlino. Lo ha affermato a "Sky News" il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt, commentando l'attentato terroristico di venerdì sera in Russia. Qualsiasi perdita di vite umane è "orribile", ha rilevato Hunt, "anche se avviene in Paesi i cui governi disapproviamo fortemente". “Possiamo solo sperare che i responsabili vengano catturati”, ha aggiunto. "Abbiamo pochissima fiducia in ciò che dice il governo russo", ha proseguito Hunt, secondo cui Mosca sta “creando una cortina di fumo di propaganda”, anche in riferimento alle accuse fatte contro l'Ucraina sulla complicità nell'attacco. (Rel)