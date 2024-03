Fosse ardeatine: Rampelli (Fd'I), orrore è di ieri e di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardare l'orrore di ieri è riconoscere l'orrore di oggi. Diverse le forme, diversi i tempi e gli aguzzini. Ieri il nazifascismo oggi il terrorismo di Hamas e la guerra di aggressione di Putin in Ucraina. Le vittime sempre le stesse: gli ebrei, la popolazione civile, i dissidenti politici, chiunque difenda la libertà. Là dove la tirannia e l'estremismo ideologico o razziale dominano il nemico è ovunque. Come dimostrano le guerre di oggi, difendere la democrazia e la libertà non sarà mai un valore superato". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, in occasione dell'80esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse ardeatine. (Rin)