Ciad: presidenziali, escluse le candidature di due oppositori

- La Corte costituzionale del Ciad ha pubblicato la lista degli aspiranti ammessi alle presidenziali del 6 maggio. Dei venti iscritti, ne sono stati esclusi dieci "per irregolarità", tra cui due oppositori della giunta militare al potere, Nassour Ibrahim Neguy Koursami e Rakhis Ahmat Saleh. Tra i dieci ammessi si trovano il leader militare e presidente di transizione Mahamat Deby, oltre al primo ministro Succes Masra. Figlio dell’ex presidente Idriss Deby, Mahamat guida il Ciad dall'aprile del 2021, quando ha ripreso “de facto” l’incarico del padre, morto in battaglia, nonostante la Costituzione prevedesse di incaricare il presidente del parlamento. La giunta militare così costituita ha annunciato una transizione di 18 mesi, poi prorogata di due anni, e convocato le elezioni per il prossimo 6 maggio. Contro ogni promessa fatta alla comunità internazionale, Mahamat Deby si candiderà alla presidenza per il Movimento di salvezza patriottica (Mps), partito fondato dal padre, sostenuto da 221 movimenti riuniti nella coalizione "Per un Ciad unito". (Res)