Bari: Calderoli su Emiliano, la pezza è peggio del buco (3)

- Calderoli aggiunge: "La sorella sarà anche stata incensurata ma a detta di Emiliano questo ‘affido’ ha fatto sì che l’assessore Decaro poi non fosse più minacciato e quindi il progetto Ztl a Bari venisse realizzato: per cui, a mio parere, questa trattativa è andata a buon fine. Quello che mi spiace in tutta questa vicenda che soggetti rappresentativi di enti costitutivi della Repubblica non abbiano scelto di rivolgersi ad altri soggetti costitutivi, come lo Stato, ma abbiano preferito trattare con singoli cittadini, per carità degli incensurati, ma pur sempre parenti di esponenti della criminalità organizzata condannati all’ergastolo. Un qualunque altro sindaco o assessore, per perorare una giusta causa, un’analoga Ztl per fare un esempio analogo, ora dovrebbe rivolgersi in Procura o andare in privato da persone incensurate ma vicine al boss locale? La risposta per me è una sola, con la mafia non si tratta". (Rin)