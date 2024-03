Mobilità: Meleo (M5s)-Canale (LcR), fare presto su risoluzione viabilità sistema rotatorio ex Dazio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè "si decidano a risolvere il problema del sistema rotatorio dell'ex Dazio tra Ardeatina, Tor Carbone, Cecchignola e Vigna Murata, dove, sebbene siano state votate una risoluzione municipale e ben due mozioni capitoline all'unanimità e si sia svolta una manifestazione cittadina, è tutto fermo". Così in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo della lista civica Raggi in Municipio IX Carla Canale. "Abbiamo partecipato all'iniziativa 'Giro Giro Dazio' indetta dalle associazioni e dai comitati del IX e dell'VIII. Le richieste sono condivisibili anche per quanto attiene la necessità impellente di rifinanziamento immediato della ciclabile di collegamento tra via Stefano Gradi ed il Terminal Metro B Laurentina - Via di Vigna Murata, bloccata inspiegabilmente dalla Giunta Gualtieri, pur essendo una connessione strategica richiesta a gran voce da cittadini, associazioni, salva-ciclisti, Ingv e licei". (segue) (Rer)