Fosse ardeatine: Foti (Fd'I), barbarie che suscita ancora vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'eccidio delle Fosse ardeatine fu una barbarie che suscita ancora oggi vergogna e sgomento. Trecentotrentacinque italiani, infatti, furono trucidati dalle truppe di occupazione naziste in segno di rappresaglia per l'attacco partigiano di via Rasella. Una pagina buia della storia e dell'orrore della seconda guerra mondiale, quella delle Fosse Ardeatine, che ha segnato una delle ferite più profonde, dolorose e tragiche inferte alla nostra comunità nazionale". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)