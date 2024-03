Cultura: Bergamini (FI), plauso a iniziativa Tajani, Matera luogo di rinascita apprezzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matera è un luogo di grande cultura, di profonda storia, di rinascita, uno dei luoghi del nostro bel Paese riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Un plauso all'iniziativa del ministro Tajani di svolgere qui la Conferenza sulla diplomazia culturale italiana, alla presenza di 80 istituti culturali nel mondo. E' il giusto riconoscimento al valore inestimabile del nostro patrimonio e di quel Sud culla di civiltà così importante per la nostra economia". Lo dichiara, in una nota, Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia.(Com)