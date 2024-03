Basilicata 2024: Gasparri (FI), abbiamo scelto Bardi per serietà e gestione amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a Potenza durante la presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni Regionali in Basilicata, ha dichiarato: "Abbiamo scelto Bardi per la serietà, l'imparzialità e la gestione amministrativa. Bardi parte come civico, un uomo dello Stato che finita la carriera si mette al servizio della sua regione, oggi fa una scelta più chiaramente politica, ha preso una posizione ancora più forte nel centrodestra ma allarga con la sua coalizione il perimetro di questa alleanza, il che dimostra che ha governato bene e che merita di proseguire e che cerca di aggregare forze utili a questa regione. Acqua e petrolio sono stati due temi di intervento importante - ha proseguito il parlamentare - ma c'è ancora molto da fare in collaborazione con il governo nazionale. Quindi io penso che potrà proseguire ma non dobbiamo dare per scontato il risultato perché la sinistra ha fatto molti danni a se stessa ma le campagne elettorali si concludono quando l'ultimo elettore ha varcato la cabina elettorale". (segue) (Rin)