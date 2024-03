Veneto: Zaia, tre morti per incendio a Sottomarina, notizia drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una drammatica notizia ci ha accolto questa domenica: due genitori con il loro figlio hanno trovato la morte a causa di un incendio scoppiato nella notte nella loro casa di Sottomarina. Lo scrive sui social il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. “Una vera tragedia che si è consumata in una nostra città, una realtà che non può lasciare indifferenti e sconvolge gli animi. In questo momento doloroso rivolgo un pensiero a nome di tutti i Veneti alle vittime ed esprimo la mia vicinanza ai loro familiari e amici”, aggiunge. (Rin)