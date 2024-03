Milano: a Quarto Oggiaro nuova area di urbanismo tattico in via Graf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lavorare attivamente sul campo, con rulli e pennelli, oggi c'erano i volontari/cittadini di WAU! Milano, guidati dal presidente Andrea Amato, il comitato dei genitori che ha promosso l'iniziativa, i ragazzi delle tre scuole coinvolte e Cristian Trio, sostenitore del progetto e imprenditore nel settore immobiliare, con la sua squadra di dipendenti di Dyanema. Siamo felici di festeggiare il nostro diciottesimo progetto di Urbanismo Tattico - dichiara soddisfatto Andrea Amato, presidente di WAU! Milano - come diciotto sono i nostri anni di attività di volontariato per la città in cui abbiamo contribuito con diverse attività di rigenerazione e valorizzazione degli spazi comuni, coinvolgendo migliaia di cittadini a rendersi protagonisti del cambiamento. Siamo sempre più convinti che insieme, cittadini e istituzioni, possano fare la differenza per il bene di Milano. (segue) (Com)