Milano: a Quarto Oggiaro nuova area di urbanismo tattico in via Graf (3)

L'attività di Urbanismo Tattico svolta oggi, con la quale si concludono i lavori di riqualificazione dell'area, rientra nel programma avviato dal Comune di Milano volto a perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile del Piano di Governo del Territorio Milano 2030 e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Elena Grandi, Assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano commenta: Quest'ultimo progetto di WAU! come gli altri che abbiamo sostenuto in tutti questi anni di collaborazione, sposa pienamente la filosofia del Comune di Milano di restituire spazi pedonali, ludici, culturali e arredati di verde ai cittadini e alle cittadine, sottraendoli a traffico, smog e aree senza cura e trasformando dei non luoghi in luoghi più attrattivi e più salubri. Ho seguito gli interventi dell'associazione guidata da Andrea Amato nelle piazze e nei quartieri in questi lunghi 18 anni, e so che la riattivazione di uno spazio può generare ricadute positive e dinamiche virtuose che proseguono ben oltre la risistemazione e ci spingono a volerne sempre di più in ogni quartiere della nostra città.