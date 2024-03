Milano: a Quarto Oggiaro nuova area di urbanismo tattico in via Graf (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al progetto di via Graf prosegue Gaia Romani, Assessora ai Servizi civici e alla Partecipazione del Comune di Milano: Siamo molto orgogliosi del Patto di collaborazione che insiste sull'area di via Graf, che contribuirà – in linea con il programma 'Piazze aperte in ogni scuola' – a migliorare lo spazio pubblico rendendolo a misura di bambino. Assumere il punto di vista dei più piccoli è un passo significativo nella progettazione delle nostre città, perché vuol dire rivoluzionare la prospettiva, adattandola in funzione dei più fragili e rendere così i luoghi più belli e più sicuri per ogni persona. L'area interessata dall'intervento era un parcheggio ora chiuso al traffico proprio per garantire sicurezza e spazi di gioco ai bambini e alle bambine all'uscita di scuola, fornendo al tempo stesso un luogo d'attesa confortevole e conviviale ai loro accompagnatori e agli abitanti del quartiere. Uno spazio ricreativo pedonale, una piazza colorata, piacevole e "arredata" con panchine, tavoli da pic-nic e pingpong, rastrelliere per le biciclette e 15 piante in vaso. (Com)