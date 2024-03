Berlusconi: Gasparri (FI), grazie a Marina per aver diffuso suoi ultimi pensieri politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno può valere quello che valeva Berlusconi. Ma tutti insieme, quelli che lo hanno conosciuto e che ne hanno seguito l' insegnamento, possiamo proiettare il berlusconismo, un disegno e un'idea politica, oltre la sua esistenza fisica come grande lascito morale. La pubblicazione di questo documento, la scelta di Marina Berlusconi ed il libro di Paolo del Debbio, confermano che questa é la strada da seguire. E Forza Italia la sta seguendo, con passione e con convinzione. Ed i fatti confermano la validità di questa scelta che é il modo migliore per onorare e seguire l'insegnamento di un grande italiano e di un grande amico di molti di noi come Silvio Berlusconi", conclude Gasparri. (Rin)