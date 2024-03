Ucraina: Lavrov, azioni Paesi occidentali mirano a impedire alla Russia di divenire una grande potenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni dei Paesi occidentali in Ucraina sono dettate dal desiderio di impedire alla Russia di diventare una grande potenza. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista con il direttore generale dell'agenzia "Tass" Andrei Kondrashov andata in onda sul canale televisivo "Rossiya-1". Lavrov ha anche affermato che il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato dichiarazioni sul possibile invio di truppe in Ucraina "per compiacere Washington" e "provocare gli alleati della Nato. (Rum)