Fratelli d'Italia: Petrella, auguri a Perissa, con lui nuova stagione per Roma

- "Congratulazioni all'amico e collega Marco Perissa, nuovo coordinatore romano di Fratelli d'Italia. Sono certo che con lui si aprirà una stagione nuova e feconda per il partito e la sua classe dirigente locale. Desidero ringraziare, inoltre, Massimo Milani per il passo indietro che ha compiuto, segno di grande responsabilità, oltre che di immenso spirito di unità che anima il nostro partito". Lo dichiara in una nota Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d'Italia. (Rer)