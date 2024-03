Roma: ladro acrobata, dopo furto in appartamento si lancia dal terzo piano e scappa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si lancia dal terzo piano e riesce a scappare dalla polizia che lo insegue. È accaduto ieri pomeriggio in via Lorenzo Bonincotri a Roma dove gli agenti della polizia sono arrivati su segnalazione di alcuni residenti che avevano notato due persone sospette. I due, infatti, dopo aver citofonato a diversi condomini, sono riusciti ad entrare nella palazzina e arrivare al terzo piano dove, evidentemente sapevano che la proprietaria di un appartamento era morta circa un mese prima. Hanno quindi forzato la serratura e sono entrati rovistando e rubando oggetti d’oro. L’arrivo dei poliziotti li ha messi in fuga ma, mentre uno dei due, un 26enne è stato fermato e arrestato sulle scale, il suo complice si è lanciato dal terrazzo ed è riuscito a scappare.(Rer)