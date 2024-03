Russia: ministero Esteri, la Nato non potrà mai cancellare la vergogna per i crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato "non sarà mai in grado di lavare via la vergogna dei crimini di guerra". Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri russo in occasione del 25mo anniversario dell’inizio dell’attacco Nato contro la Jugoslavia. “L’Alleanza non riuscirà mai a cancellare la vergogna dei crimini di guerra. Nessuno crede alla sua demagogia sulla protezione della libertà e della democrazia”, si legge nel comunicato della diplomazia russa. (Rum)