Roma: fucili vicino al letto o pistole in cassetti, scattano controlli ad armi detenute in casa

- Un fucile era detenuto sotto il letto del figlio minore; un fucile a pompa era detenuto appoggiato su un comodino; armi detenute in scatole da scarpe o riposte in armadi senza idonea chiusura. Sono alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri di Roma che hanno intensificato i controllo a chi detiene armi in casa. Controlli che nascono da una necessità, quella di limitare la diffusione sul mercato nero di armi da fuoco. Pistole e fucili rubati durante i furti in abitazioni, finiscono per alimentare il mercato nero e ad armare la delinquenza anche nella Capitale. I fatti di sangue avvenuti a Roma e provincia nei primi mesi del 2024, evidenziano sempre più la facilità con cui le armi circolano, e hanno messo in luce l’esigenza, auspicata anche dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di maggiori verifiche sulle condizioni con cui le armi vengono conservate e protette. Pistole, fucili che, troppo spesso, vengono lasciate incustodite e preda di ladri che li rubano per poi immetterli nel mercato illegale. A tal proposito, se da un lato sono stati messi in campo maggiori pattuglie per prevenire i furti nelle abitazioni i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo sull’osservanza delle prescrizioni in materia di armi nel territorio di competenza che comprende le aree del litorale nord di Roma fino a Civitavecchia, la zona a nord della Capitale lungo la via Cassia, i territori delle compagnie di Bracciano e Monterotondo. (segue) (Rer)