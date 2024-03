Ue: Rosato (Azione-Per), Russia Paese ostile, Europa si arma per difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Costituzione non prevede la guerra di attacco e infatti l'Italia, l'Unione europea, la Nato si armano per difendersi, non per aggredire. La Russia oggi è un Paese ostile, ha aggredito una nazione pacifica e sta provocando le nazioni dell'Europa per arrivare ad un'intensificazione del conflitto come dimostra la notizia di oggi di un missile che, per colpire l'Ucraina, è passato nello spazio aereo della Polonia". Lo ha detto Ettore Rosato, vicesegretario di Azione e capogruppo di Azione-Per in commissione Esteri alla Camera, ospite ad "Agenda", su Skytg24. "Non sono fatti assolutamente indifferenti. E purtroppo il drammatico attentato terroristico avvenuto a Mosca, per il quale abbiamo espresso tutti solidarietà, rischia di essere usato da Putin come un'arma assolutamente strumentale per intensificare il conflitto", ha concluso il parlamentare. (Rin)