Migranti: Salvini, ringrazio Elon Musk per sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “'È scandaloso che Matteo Salvini sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge'. Ringrazio Elon Musk per il sostegno. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Lo afferma su Facebook, in merito alla questione dei migranti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)