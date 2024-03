Brasile: omicidio Marielle Franco, polizia arresta tre presunti mandanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile ha arrestato questa mattina tre persone sospettate di essere mandanti dell'omicidio di Marielle Franco, la sociologa e attivista dei diritti umani uccisa a marzo del 2018. Si tratta di uno dei casi più dibattuti della cronaca giudiziaria brasiliana: Franco, già consigliere comunale di Rio de Janeiro, aveva sollevato molte polemiche per le denunce della criminalità nei quartieri più popolari della città, non risparmiando critiche all'operato della polizia, motivo di polemica con i settori più conservatori della politica nazionale. La polizia, riferisce "Cnn Brasil", ha arrestato Domingos Brazao, consigliere della Corte dei Conti di Rio de Janeiro, il fratello Chiquinho, deputato federale per lo Stato di Rio, e Rivaldo Barbosa, già capo della Polizia civile di Rio. I tre nomi, assieme a quelli di altri dodici per i quali sono stati emessi ordini di arresto, sono stati fatti dall'ex poliziotto Ronnie Lessa, imputato per l'esecuzione del reato, in virtù di un accordo con la giustizia. L'intera operazione, condotta da Polizia federale in accordo con la procura generale e la pubblica accusa di Rio, è autorizzata dal magistrato della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, in virtù del coinvolgimento di Chiquinho Brazao: nel caso di indagini riguardanti funzionari politici l'ordinamento brasiliano, infatti, prevede nel caso di coinvolgimento di deputati federali la giurisdizione della suprema corte. (segue) (Brs)