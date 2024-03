Brasile: omicidio Marielle Franco, polizia arresta tre presunti mandanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Franco e Gomes ha compiuto sei anni giovedì, 14 marzo. I due sono stati uccisi a colpi di pistola all'interno di un'auto in un quartiere centrale di Rio quando tornavano la sera da un dibattito promosso dal suo partito (Partito socialismo e libertà, Psol). Fino a oggi, le indagini della polizia non sono state in grado di identificare chi ha dato l'ordine dell'omicidio o le motivazioni. Marielle Franco aveva 39 anni ed è stata la quinta consigliera più votata nel 2016. Ha presieduto la Commissione per la difesa delle donne ed è stata relatrice della commissione parlamentare che ha monitorato l'intervento federale nella sicurezza di Rio. (Brs)