Ucraina: ministero Energia, aumentate importazioni di elettricità dopo attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha aumentato drasticamente le importazioni di elettricità e ha interrotto le esportazioni per la giornata di oggi, dopo una serie di attacchi missilistici e con droni sul sistema energetico del Paese. Lo, ha affermato il ministero dell'Energia. "Per oggi, le importazioni di elettricità sono previste a 14.900 megawattora (Mwh). Non sono previste esportazioni", ha spiegato il ministero in una nota, aggiungendo che le forze russe hanno tentato di colpire una infrastruttura energetica critica nella regione di Lviv. (Kiu)