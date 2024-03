Ue: Rosato (Azione), servono regole nuove, cancellare diritto di veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa c'è bisogno di un maggior controllo democratico: “l'elezione diretta del presidente della Commissione europea, un Parlamento che abbia più poteri e la cancellazione del diritto di veto dei paesi". Così Ettore Rosato, vicesegretario di Azione e capogruppo di Azione-Per in commissione Esteri alla Camera, intervenuto a “Sky Agenda”. "Le regole dei trattati - ha proseguito - sono frutto di un'Europa nata per pochi che si è allargata. È evidente che bisogna togliere quelle procedure, metterne di nuove che siano più funzionali". "Capisco che una parte della maggioranza voglia meno integrazione europea, d'altronde in Italia propaganda un federalismo incapace di tenere insieme le esigenze di Bolzano con quelle della Calabria. Noi pensiamo invece che quelle esigenze vadano tenute insieme nel nostro Paese e che allo stesso modo in Europa anche gli interessi di paesi molto differenti, come Danimarca e Portogallo, possono state insieme", ha concluso Rosato. (Rin)