© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo ancora alla premier Meloni cos'altro si aspetta per far fare un passo indietro alla ministra Santanchè, accusata di truffa ai danni dell'Inps e coinvolta in una indagine di riciclaggio, tramite il suo compagno. Sono in gioco l'onore e il prestigio delle nostre istituzioni. Ne chiediamo subito le dimissioni". Lo ha detto al Tg2 il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Rin)