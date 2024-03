Bari: Gasparri (FI), racconto sconcertante quello di Emiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Noi siamo garantisti. E quando un boss minaccia un politico riteniamo che ci si debba rivolgere alla Procura della Repubblica competente. Invece Emiliano ha raccontato, davanti a tutti, che se durante il suo percorso di amministratore incrociava le minacce dei boss andava a casa della famiglia del boss per affidargli l'assessore, ha usato lui la parola 'affido' , che era al tempo Decaro. Un racconto sconcertante. Inquietante. Un ex Magistrato, già Sindaco ed ora Presidente della Regione di fronte alle minacce non trova di meglio che andare nella casa del boss per dire ai parenti 'ti affido l'assessore'. É questo il senso della legalità di Emiliano e di Decaro? Negoziare con chi minaccia? In questi casi si fa una bella denuncia. Ma evidentemente le regole di Emiliano e di Decaro sono altre". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (segue) (Rin)