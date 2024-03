Fosse ardeatine: Fregolent (Iv), condannare dittatura e sopraffazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricorrono gli 80 anni dall'eccidio delle Fosse ardeatine dove 335 italiani furono trucidati ed uccisi dai nazifascisti. Quello che accadde allora deve essere ricordato oggi per non giustificare mai le tentazioni di odio che vengono da più parti del mondo e che devono essere respinte subito senza alcun tentennamento. Oggi come allora si deve condannare la dittatura e la sopraffazione". Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent. (Rin)