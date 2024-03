Bari: Borghi (Lega), aspettiamo presa di distanza da Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore della Puglia, Emiliano, allora magistrato, che porta l'attuale sindaco di Bari, Decaro, allora giovane assessore, a casa di una famiglia mafiosa per 'affidarglielo'? La scena raccontata ieri in piazza è raccapricciante. Altro che protestare contro l'intervento di Piantedosi: queste frasi sono intollerabili e indicano non solo che il ministro dell'Interno ha agito in modo sacrosanto ma a quanto pare c'è molto altro e molto di peggio. Cosa aspetta la signora Schlein a chiedere le dimissioni dei suoi uomini? Ci aspettiamo una seria presa di distanza". Lo dichiara il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini. (Rin)