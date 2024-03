Berlusconi: Siracusano, Marina ci regala testimonianza di amore e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marina Berlusconi, nella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, pubblicata questa mattina dal "Corriere della Sera", racconta con amore e commozione le ultime ore di vita di suo padre, il presidente Silvio Berlusconi, e decide di condividere con tutti noi quattro pagine inedite scritte dal leader di Forza Italia due giorni prima di quel tragico 12 giugno 2023. “Grazie a Marina che ci regala questa bellissima testimonianza di amore e coraggio". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Marina Berlusconi trova la forza di ripercorrere, da figlia e da donna coraggiosa, quei momenti drammatici. Il presidente a poche ore dalla morte ebbe la determinazione e la dedizione di scrivere i suoi pensieri per lasciare una sorta di testamento politico sui valori fondanti Forza Italia e sul suo pluriennale impegno pubblico. Un 'inno all'amore, amore per la famiglia, amore per gli altri, amore irriducibile per la libertà e la democrazia, per la pace e la giustizia, amore sconfinato per la creatura che ha fondato su questi valori, quella Forza Italia cui ha dedicato trent'anni della propria vita'. È proprio così, era questo il presidente Berlusconi: uno straordinario concentrato di generosità, di idee, di progetti, di futuro”, aggiunge. (Rin)