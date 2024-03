Gaza: forze Israele, arrestati 480 membri di Hamas e Jihad islamica nell'ospedale Al Shifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto è salito a 32.226 morti e 74.518 feriti il bilancio delle vittime dall'inizio delle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Gaza, gestito dal movimento islamista palestinese, aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono morti 84 palestinesi e 106 sono rimasti feriti nelle operazioni delle Idf. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nelle operazioni lanciate a Gaza sono stati uccisi 13 mila miliziani, mentre i militari israeliani morti sono in totale 591, di cui 252 durante l’operazione di terra nella Striscia iniziata a fine ottobre scorso: l’ultimo in ordine di tempo è il sergente Lior Raviv, 21 anni, di Rishon Lezion, combattente del 932esimo Battaglione, la Brigata Nahal, morto nel nord della Striscia di Gaza. (Res)