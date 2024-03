Roma: crolla solaio albergo in ristrutturazione a Ostia, evacuata palazzina adiacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un preoccupante cedimento strutturale è avvenuto, questa mattina alle 8, in un albergo in ristrutturazione in viale lungomare Paolo Toscanelli n.181 (Ostia). A crollare è stato il solaio della struttura e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con l'ausilio dell'autoscala. a scopo precauzionale, i pompieri hanno fatto evacuare i residenti della palazzina di 4 piani adiacente l'albergo. Non ci sono stati feriti, sul posto la polizia municipale e le altre forze dell'ordine. (Rer)