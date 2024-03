Libano: Israele attacca Baalbek, Hezbollah lancia 60 razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei da guerra di Israele hanno attaccato la notte scorsa obiettivi dell’organizzazione politica e paramilitare libanese Hezbollah nell'area di Baalbek, circa 65 chilometri ad est di Beirut. Lo hanno reso noto le Forze di difesa di Israele (Idf) in una nota diffusa nelle prime ore di oggi via Telegram. I caccia “hanno colpito un sito di produzione di Hezbollah contenente armi” nel Libano orientale, a circa 100 chilometri dal confine israelo-libanese. Fonti libanesi riferiscono di almeno tre feriti nel raid israeliano. In risposta all'attacco, il “Partito di Dio” ha affermato di aver lanciato 60 razzi contro le basi militari israeliane oltre il confine, comprese le caserme Yoav e Kaila. Le Idf hanno confermato che alcuni dei razzi sono stati intercettati, mentre altri “sono caduti in aree aperte”, spiegando che non si hanno notizie di danni o feriti e che gli aerei da guerra hanno colpito anche alcune postazioni da cui sono partiti parte dei razzi. L’attacco a Baalbek, roccaforte di Hezbollah nel Libano orientale, mostra la crescente diffusione del conflitto tra le preoccupazioni che possa trasformarsi in una guerra su vasta scala. Altri attacchi aerei israeliani avvenuti il 12 marzo vicino alla stessa città orientale libanese hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite 20. (Res)