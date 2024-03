Brasile: forti piogge nella regione sud orientale, almeno dodici morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dodici le vittime degli smottamenti e le frane causate dalle forti piogge che si stanno abbattendo da venerdì nella regione sud-orientale del Brasile. Al momento si contano infatti otto morti nello Stato di Rio de Janeiro e quattro in quello di Espirito Santo, fanno sapere le autorità. La situazione più critica si registra nella città di Petropolis, nella zona montagnosa che sovrasta Rio de Janeiro, dove negli ultimi due giorni le precipitazioni hanno accumulato 340 millimetri, ben oltre la media di 250 millimetri normalmente registrata nel mese di marzo. Qui la protezione civile è arrivata a registrare quasi 250 smottamenti, il più grave dei quali ha causato il crollo di una casa, con la morte di quattro persone, parte di una famiglia di cui si è salvata solo una bambina di quattro anni, riscattata dalle macerie dopo 15 ore di ricerche. L'istituto nazionale di meteorologia (Inmet) avverte peraltro che la situazione è destinata a rimanere in allarme per tutta la giornata di oggi, domenica, con precipitazioni che potrebbero causare almeno 150 millimetri di piogge. (Brs)